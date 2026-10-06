Hallaron cadáver de un hombre en el río Manzanares de Cumaná

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado este domingo, 4 de octubre, en las aguas del río Manzanares, a la altura de la comunidad Cristo Redentor, en Cumaná, estado Sucre.

Según información extraoficial y testimonios recabados en el lugar, el fallecido fue identificado como José Gregorio, de 38 años de edad, quien presuntamente residía en esta comunidad.

Según relataron habitantes de la zona, el hombre habría ingresado al río para bañarse. Transcurridas aproximadamente dos horas sin que sus familiares y vecinos volvieran a verlo, comenzaron las labores de búsqueda y notificaron la situación a los organismos de emergencia.

Al sitio acudieron funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Cumaná, Protección Civil y del Instituto Autónomo de Policía del estado Sucre (Iapes), quienes participaron en las labores relacionadas con el procedimiento.

Cuestionan actuación durante la búsqueda

Mientras se desarrollaba el operativo, habitantes de Cristo Redentor expresaron su inconformidad con la actuación de los organismos presentes.

Los vecinos aseguraron que durante parte de la búsqueda, los funcionarios permanecieron como observadores y señalaron que fueron integrantes de la propia comunidad quienes finalmente localizaron el cuerpo.

Tras el hallazgo, los residentes también cuestionaron que algunos funcionarios se habrían dedicado a registrar imágenes del procedimiento mediante fotografías y videos, según los testimonios ofrecidos por habitantes del sector.

Las circunstancias exactas en las que ocurrió el fallecimiento y las causas de la muerte deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

Cumaná / Lino Castañeda