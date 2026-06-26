Hallan sin vida a la actriz Yorgelys Delgado y a su madre, luego de los terremotos en La Guaira

La actriz y animadora venezolana Yorgelys Delgado, ampliamente recordada por su participación en el emblemático programa infantil de Venevisión "El Club de los Tigritos", fue localizada sin vida bajo los escombros del edificio Coral Beach, donde residía en el estado La Guaira. La estructura colapsó a consecuencia de los sismos registrados el 24 de junio en Venezuela.

De acuerdo con medios nacionales, entre ellos Noticias Barquisimeto y De ültimo Minuto, en el siniestro también se confirmó el lamentable fallecimiento de la madre de la artista, cuyo nombre no fue revelado. Ambas habrían quedado atrapadas luego de que la edificación cediera por completo ante el movimiento telúrico, según detallaron testigos y vecinos de la zona a las autoridades de rescate.

Sobrevivientes

Los equipos de emergencia, que trabajan a contrarreloj en las labores de remoción de estructuras colapsadas, lograron rescatar con vida a la hija de la actriz, una menor de edad que resultó herida y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial para recibir atención médica. En el mismo operativo de salvamento, el padre de la menor y esposo de Delgado también fue extraído con vida de la zona del desastre.

Delgado, de 43 años, marcó a una generación de la televisión nacional durante la época de los 90 y principios de los 2000. Su trágica pérdida, sumada a la de su progenitora, se integra a la cifra oficial de víctimas mortales reportadas por las autoridades gubernamentales a raíz de la contingencia sísmica que mantiene desplegados a los cuerpos de seguridad y salvamento en toda la entidad costera.

La Guaira / Redacción Web