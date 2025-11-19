Habitantes de la Resistencia I de Barcelona reportaron que el servicio eléctrico fue estabilizado (+Fotos)

Habitantes del sector La Resistencia I de Barcelona reportaron que este martes fue estabilizado el servicio eléctrico que se vio afectado hace más de 17 días. Al parecer, por problemas con un transformador.

Se conoció que desde el lunes, cuando protagonizaron una protesta con el cierre de la avenida Raúl Leoni que da acceso a la zona industrial Los Montones para exigir una solución, se acercaron representantes de la alcaldía y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) a tomar cartas en el asunto.

Según María Cardozo, una de las afectadas, ese día se acordó realizar las revisiones y maniobras necesarias este martes, logrando estabilizar el servicio hasta la llegada de un nuevo equipo.

"Excelente el trabajo de Corpoelec. Desde las 11:00 am hasta las 7:00 pm estuvieron trabajando, con la sugerencia realizada por la comunidad. Se pasó parte de la calle Primero de Mayo al banco de transformadores de la Av. Raul Leoni, quedando la carga de manera estable. Quedamos funcionando todas las calles afectadas con luz 110v y 220v", expresó.

Sin embargo, Cardozo manifestó que Corpoelec sugiere la instalación del transformador que ya está solicitado, para aliviar las cargas de energía.

Barcelona / Elisa Gómez