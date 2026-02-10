Guanipa llegó a Maracaibo para cumplir "detención domiciliaria" anunciada por la fiscalía

La mañana de este martes, Ramón Guanipa, hijo del líder opositor Juan Pablo Guanipa, confirmó que su padre ya se encuentra en Maracaibo, estado Zulia, donde cumplirá "detención domiciliaria", tal y como lo anunció la fiscalía tras ser capturado nuevamente el pasado domingo, pocas horas después de su excarcelación.

"Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto", dijo en un post publicado en X, donde también agradeció al gobierno de Estados Unidos "por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos".

Ramón reiteró que su su padre "sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión".

Juan Pablo Guanipa fue excarcelado el pasado domingo 8 de febrero, luego de permanecer 8 meses en prisión. Sin embargo, en horas de la noche, tras varias actividades, fue interceptado por hombres armados no identificados. Horas más tarde, la fiscalía informó que le fue revocada su excarcelación y se le daría "detención domiciliaria".

Caracas / Redacción web