Gremios y sindicatos afiliados a la CTV en Bermúdez saldrán a reclamar mejoras

Los factores sindicales afiliados a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), en el municipio Bermúdez del estado Sucre, saldrán a la calle este 1ero de mayo, con una programación para conmemorar el Día de los Trabajadores y reiterar la petición de un aumento de salario digno, amparado en el artículo 91 de la Constitución Nacional.

Pedro García, presidente de la Federación de Trabajadores de Bermúdez (Fetrabermúdez), informó este martes, en rueda de prensa en la Casa Sindical de Carúpano, que cumplirán una agenda que arrancará con una misa a las 7:30 de la mañana; una marcha por la calle Juncal hasta la plaza Bolívar, donde harán una ofrenda al Libertador y seguirán hasta el portal de la iglesia Santa Catalina, en la calle Carabobo, donde cerrarán con discursos y un cohetazo.

García señaló que la lucha sigue siendo la misma: reclamar mejoras para los trabajadores en lo económico y social.

Acusación

Acusó al gobierno de violar leyes y convenios internacionales, con los cuatro años de demora que tienen sin ajustar el salario mínimo y la suspensión de la discusión de las contrataciones colectivas del sector público.

Dijo que la exigencia es la misma de siempre, un salario digno para los trabajadores y que se ajuste a la canasta alimentaria.

Aclaró que la CTV, previa consulta con economistas, está recomendando arrancar con 200 dólares mensuales con revisiones trimestrales, sin incluir las bonificaciones y el ajuste del bono de alimentación al costo de una comida balanceada, que serían cinco dólares diarios y al mes $150.

“Nuestra exigencia, desde la federación y los distintos gremios y sindicatos es pedir al gobierno que sincere el salario mínimo. Esa sinceración debe tener incidencia en las tablas salariales”.

Voces

El dirigente indicó que en la manifestación estarán presentes todos los sindicatos y gremios afiliados a Fatrabermúdez, así como partidos y organizaciones de la sociedad civil.

Con relación a los anuncios que se esperan para la fecha, dijo que un aumento “responsable”, sería cumplir el artículo 91 de la Carta Magna y la Ley del Trabajo, y equiparar el salario al costo de la canasta básica, que saben que no es posible, pero sí que haya una sinceración que tenga incidencia en otros beneficios como las vacaciones y las utilidades.

Denunció que ha habido jubilaciones desesperadas en las cuales pagaron cuatro lochas. “Antes un trabajador lo jubilaban y usaba su dinero para lo que quisiera. Compraba una casa, montaba un negocio, ahorita cobra y compra una harina y una mortadela, pues para eso lo que alcanza”.

Sucre / Yumelys Díaz