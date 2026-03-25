Gremios marcharon en Carúpano para reiterar el pedido de ajuste salarial digno para todos los trabajadores

Gremios de base afiliados a la Federación de Trabajadores de Bermúdez (Fetrabermúdez), realizaron una concentración y marcharon este miércoles en Carúpano, estado Sucre, para reiterar la exigencia de un aumento de salario en un tiempo perentorio.

Ramón Moya, vocero del grupo, que se concentró en la plaza Bermúdez, en el corazón de la ciudad, señaló que la exigencia sigue siendo la misma: la recuperación del ingreso de los trabajadores, con base al artículo 91 de la Constitución Bolivariana.

Precisó que están a la espera de la respuesta al pliego de peticiones que se introdujo el pasado 12 de marzo ante la Inspectoría Nacional del Trabajo, y que contiene las exigencias de los gremios en materia salarial.

Deterioro

Rechazó que el gobierno siga con la misma tónica con los trabajadores, afectados por la inflación y con un sueldo que no alcanza para nada. “Apenas se están percibiendo 20 centavos de dólar”.

Dijo que están unidos y en la calle para reclamar los derechos que asisten a los trabajadores y el principal, un sueldo digno.

Advirtió que el próximo 9 de abril, si no hay respuesta a las peticiones, volverán a la calle, pero esta vez llamarán a un paro general de trabajadores.

Sucre/ Yumelys Díaz