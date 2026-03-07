sábado
Gremios educativos exhortan a las autoridades a suspender actividades escolares en Sucre ante la falta de agua

Los gremios consideran que debe protegerse la salud de trabajadores, docentes y estudiantes / Foto: Cortesía Otto Irazábal

El Comando Intersindical del Magisterio, avalado por todos los gremios educativos que hacen vida en Sucre, emitieron un comunicado para fijar posición ante la situación que viven los municipios Sucre, Bolívar y Cruz Salmerón Acosta ante la falta de agua.

En el escrito califican como una irresponsabilidad el silencio de las autoridades sanitarias y educativas de la entidad, al tiempo que las acusaron de "indiferentes" y "negligentes". “Pareciera indicar que para dichas autoridades nada extraño pasa”.

Al respecto, declararon que están dadas las condiciones para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras exista una contingencia “que ha desbordado la capacidad de respuesta de las autoridades” y tampoco ha garantizado a las comunidades el suministro de agua, algo a lo que no son ajenas las 400 instituciones educativas que hay en estos municipios.

Alertaron que los trabajadores del sector, y en particular los educadores, confrontan y padecen las mismas dificultades del resto de la población y por tanto, no pueden accionar con la pequeña cantidad de agua que logran conseguir.

Declararon en el comunicado que mientras persista la situación, y por tratarse de un hecho de fuerza mayor, deben suspender las actividades escolares en esa zona de la entidad.

Amparo

Instaron a los educadores a levantar las actas respectivas de cese de actividades, conforme a lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Trabajo, 53 de la Ley Orgánica de Protección, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo y la cláusula 26 de la convención colectiva, que establece la continuidad en los pagos de salarios.

Finalmente, manifestaron que están atentos y canalizarán debida y legalmente ante los organismos competentes, cualquier denuncia formal que involucre amenazas, coacciones, intimidación o acoso laboral contra los educadores en el ejercicio de sus derechos y en protección al derecho a la salud de los estudiantes, “en medio de esta grave crisis, jamás padecida, que conmociona a toda la colectividad”.

Sucre / Corresponsalía

