Gremios educativos en Sucre piden a la gobernación evaluar el proceso de migración docente

El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en Cumaná, Gregory Quijano, solicitó a la gobernadora Jhoanna Carrillo y a la directora de Talento Humano del ente, Lourdes Sarmiento, una reunión formal con los gremios educativos, con el fin de tratar el tema de los docentes migrados desde el gobierno regional hacia el Ministerio de Educación, así como los que fueron incluidos en el proceso de reversión de los jubilados hacia la administración regional.

El dirigente señaló que esperan que ambas funcionarias atiendan el clamor de este sector, cuya situación debe ser revisada con carácter de urgencia.

Quijano señaló que este martes se reunirán para evaluar las acciones sindicales que se vienen ejecutando en la entidad y solicitar revisión de los ingresos de los trabajadores y ajustes salariales.

Adelantó que evaluarán el cronograma de acciones futuras, pero en apego a las convocatorias que se hagan a nivel nacional.

Lucha

Al respecto, calificó como muy positivas las actividades que se llevaron a cabo esta semana: la entrega del pliego de peticiones en las inspectorías del trabajo y la concentración que se realizó en la plaza El Estudiante de Cumaná.

Destacó que vienen cumpliendo con una agenda, que ha congregado a un número importante de docentes en las calles. “Iniciamos con buen pie la lucha por las reivindicaciones salariales”.

Reconoció que los anuncios del ministro Piñate causaron incertidumbre, cuando dijo que habría anuncios salariales desde la presidencia encargada.

“Estamos expectantes debido a que hay rumores sobre un incremento de los ingresos de los bonos, que no tienen incidencia salarial”.

Entre las informaciones no confirmadas se maneja la posibilidad de un aumento del bono de guerra a un poco más de 120 dólares, mientras que el bono de alimentación ascendería a $80 para hacer un total de $200 mensuales.

Sin embargo, dijo que no han logrado confirmar ninguna de esas informaciones, mientras esperan por un anuncio de la comisión tripartita que está activa.

Por otro lado, expresó que se oponen a la propuesta de eliminación de las prestaciones sociales, que se maneja desde el sector empresarial, al tiempo que rechazó la consulta que se hace actualmente a través del Sistema Patria, acción que considera debe realizarse mediante una vía verificable.

“Exigimos un aumento de salaria, ajuste del salario mínimo, respeto a las contrataciones colectivas y la derogación del memorando 2792 y del instructivo Onapre (Oficina Nacional de Presupuesto). Esas son las peticiones de la clase trabajadora. Un salario digno o justo, como dice el artículo 91 de la Constitución, acorde con la canasta alimentaria y seguimos en espera”.

De darse un anuncio de ajuste en los ingresos, dijo que seguirán en la solicitud de aumento salarial para el primero de mayo. “Si se da por decreto ejecutivo el incremento de los ingresos, nosotros seguiremos en la lucha por el justo reclamo de un aumento al salario de los venezolanos y el ajuste a los tabuladores salariales de los diferentes sectores laborales en el país”.

Sucre / Corresponsalía