Gremio realizó diplomado en preparación de cadáveres en Barcelona

El presidente de la Fundación para la Contraloría Social de los Servicios Funerarios del estado Anzoátegui (Fcssfanz), José Magallanes, aplaudió la realización de la XV Cohorte del Diplomado de Tanatopraxia en la entidad, la cual se realiza desde este jueves 26 de febrero hasta el domingo 1ro de marzo, en las instalaciones de la Funeraria Vallés de Oriente, en Barcelona

Se conoció que este intensivo teórico y práctico se lleva a cabo por la Asociación Profesional de la Industria Funeraria (Asoproinfu), a través de su delegado en la entidad, Rafael Lista, con los profesionales de la Universidad de Carabobo.

"Lo hacen en todo el país porque ha habido muchas denuncias de empresas funerarias que no tienen su personal capacitado para preparar los cuerpos y para eso hay técnicas porque son dos pasos, preparación del cuerpo y conservación del cuerpo para evitar la rápida descomposición. Esta ha sido una de las luchas que hemos tenido desde hace varios años por la fundación. Con los conocimientos y la certificación adecuada, se les brinda un trato digno a los cadáveres", expresó Magallanes.

Detalles

El doctor Carlos Villaverde, profesor de la Universidad de Carabobo y coordinador del programa de formación en tanatopraxia a nivel nacional, informó que esta es la segunda cohorte de diplomados que forman en Anzoátegui, especialmente en Barcelona.

"Estuvimos en el 2024, volvemos en la continuidad de un programa de profesionalización del sector laboral de la industria funeraria, que es una de las misiones que tiene Asoproinfu, en conjunto con la Universidad de Carabobo que creó un programa de formar a nivel nacional, el cual nació en el 2016", comentó.

Según Villaverde, básicamente aplican el protocolo Picc, registrado por la universidad y validado universalmente, que consiste en la preparación y conservación de cadáveres en siete subprocesos que aseguran la hermeticidad, la conservación del cadáver más allá de los estándares internacionales, incluyendo sustancias conservantes novedosas.

Indicó que una vez culminado el diplomado, la universidad entrega una certificación y un carnet que acreditan con código QR para su registro.

"La idea es que ellos vayan configurando y se logre la formación del Colegio de Tanatopraxia en Venezuela, así como hay Colegio de Enfermeras, entre otros, porque esto es una profesión que ya poco a poco se va especializando y pueden configurar el colegio así como está en Colombia", enfatizó Villaverde.

Se conoció que esta segunda cohorte se realiza con la participación de aproximadamente 20 personas, que representan a ocho funerarias de la entidad.

Magallanes destacó que estas formaciones contribuyen para que las empresas funerarias se pongan al día para la prestación de servicios, recordando que desde la fundación trabajan en la conformación de un equipo multidisciplinario con instituciones del Estado, para inspeccionar de manera integral la operatividad del sector.

Barcelona / Elisa Gómez