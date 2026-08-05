Gremio hotelero de Anzoátegui aspira a que agosto sea un mes positivo

La Asociación Hotelera del estado Anzoátegui (Ahotanz) aspira a que el recién iniciado mes de agosto sea positivo para el sector. Así lo indicó Dianne Serrano, directora ejecutiva del gremio.

Según la vocera, el actual período de vacaciones escolares es una de las temporadas que mayor expectativa genera. Y aunque está consciente de las dificultades que hay con los servicios públicos (principalmente la luz), afirma que en los hoteles de la entidad procuran tomar las previsiones necesarias para que los visitantes tengan las comodidades por las que pagan.

De igual manera, Serrano resaltó el impacto positivo que ha tenido en el gremio el hecho de que el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui de Barcelona esté recibiendo vuelos internacionales todas las semanas desde hace un mes, aproximadamente.

"Lo más común es que la gente que viene de otros estados para tomar un vuelo desde aquí, llega y se va a un hotel a pasar el día, comer o descansar y luego se va en la noche", detalló.

Costo alto

La directora ejecutiva de Ahotanz señaló que los períodos con mayor movimiento de ocupación durante el año suelen ser una bocanada de oxígeno para el sector, tomando en cuenta que "los costos operativos cada vez son más altos".

Es por eso que la proyección es que agosto sea un mes positivo y para eso se han estado preparando, reiteró.

"Tenemos las herramientas para solventar una contingencia, por ejemplo con la luz, siempre que no sea algo de larga duración porque allí dependemos de la capacidad de los generadores eléctricos", explicó.

Serrano enfatizó que es una necesidad que se mejoren los servicios públicos en general para potenciar aún más a Anzoátegui como destino turístico. No obstante, reconoció que, por ejemplo, desde la gobernación, se han estado haciendo esfuerzos para suplir deficiencias, entre ellas el tema de la vialidad.

Barcelona / Javier A. Guaipo