Grandes y chicos se unieron a Caminata Azul por la inclusión y el respeto (+Video)

Con globos y pancartas alusivas al respeto y a la inclusión, niños y adultos se sumaron con entusiasmo a la Caminata Azul realizada en el municipio Anaco, la mañana de este miércoles, 8 de abril, para crear conciencia sobre el autismo.

La jornada, convocada por la Casita Azul de la ciudad gasífera, se inició a las 8:00 am en la plaza Francisco de Miranda, desde donde partió la caminata que recorrió la avenida Aeropuerto hasta llegar a la plaza Andrés Eloy Blanco, frente a la sede de la alcaldía, para realizar varias actividades.

Yasmily Ojeda, directora de la Casita Azul, encabezó la marcha que unió a grandes y chicos en un ambiente alegre, y destacó la importancia de enviar un mensaje claro: "Juntos somos más. Hoy nos unimos madres, padres e instituciones para decir que el autismo no es una enfermedad, sino una condición; se necesita más inclusión, más respeto, más empatía", aseveró.

Bailoterapia y pinta caritas

La jornada también incluyó una bailoterapia dirigida a las familias, como una forma de integrar a los representantes a esta actividad.

"Es importante brindar ayuda a los cuidadores de estos niños", indicó Ojeda.

Además, hubo inflables y pintacaritas como parte de la agenda recreativa para los pequeños.

Atención en cifras

Ojeda señaló que actualmente tienen 500 personas censadas en La Casita Azul, pues no se han limitado a brindar apoyo a quienes tienen la condición de autismo, sino que le han abierto las puertas a niños con síndrome de Down y con compromiso cognitivo.

"Tenemos un equipo conformado por psicólogos, psicopedagogos, terapeuta de conducta, pediatra, medicina general y nutricionista, entre otros. Estamos contentos de poder ayudar a todas estas familias", dijo.

Agradeció al gobernador de Anzoátegui, Luis Marcano, por el apoyo a la Casita Azul destacando que ha sido una ayuda valiosa para atender a la población que requiere de cuidados, inclusión y empatía.

Anaco / Danela Luces