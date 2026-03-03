Gobernadora de Sucre anunció maniobras para reponer el servicio de agua desde el Turimiquire

La gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, anunció en la noche de este lunes desde el portal de San Juan, salida de agua del Turimiquire, que este martes se realizarán maniobras en el sistema, destinadas a reponer el servicio en Cumaná y el resto de las poblaciones que se mantienen sin el recurso desde hace unos nueve días.

En una inspección en la zona, la mandataria regional, acompañada por el ministro de Aguas, Carlos Mast Yusti, Carrillo, agradeció el esfuerzo de unos 100 trabajadores que se encuentran desplegados para realizar los trabajos de despeje del túnel que se obstruyó en poco más de 80% con una deslizamiento de tierra.

Dijo que se realizará “una importante maniobra técnica”, con la cual se terminará de limpiar el ducto completo para lograr el suministro en los municipios Sucre, Cruz Salmerón Acosta y Bolívar.

Carrillo pidió paciencia a la población y reconoció que se han pasado momentos incómodos con la falla. “Pero la naturaleza así lo ha dispuesto. Pero nosotros trabajando juntos y juntas vamos a resolverlo”.

Anunció que en la jornada de este martes estarán informando sobre la ruta de trabajo y pidió confianza. “Estamos trabajando sin descanso y vamos a lograrlo”.

Adelantó que esperan ejecutar las últimas acciones destinadas a reponer el servicio de agua en las próximas horas.

Control

Por su parte, el ministro Mast se dirigió a la población de Cumaná para ratificar la petición de confianza, al decir que en las próximas horas y días resolverán la falla.

“Un equipo de trabajadores del agua y de varias instituciones han sido desplegados para atender la contingencia que en las próximas horas y días debemos tener controlada”.

Agregó que tal como anunció Carrillo existe un plan de trabajo para activar el servicio y surtir de agua a la población.

Sucre / Corresponsalía