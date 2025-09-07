Gobernador: Más de 50 mil personas disfrutaron del concierto urbano en la Feria de Turismo 2025

Más de 50 mil personas se dieron cita este sábado 6 de septiembre en el Paseo de la Cruz y el Mar del municipio Sotillo para disfrutar de un concierto urbano que formó parte de la programación de la Feria de Turismo Anzoátegui 2025, así lo informó el gobernador Luis Marcano.

El evento contó con las presentaciones de Louis BPM y del “Sonero del Amor”, Hildemaro, y también incluyó una batalla de freestyle en la que destacados raperos del país demostraron su talento ante una multitud entusiasta que se concentró en el lugar desde las 7:00 de la noche.

Más temprano, el mandatario regional recorrió el área de exposiciones de la Feria, ubicada en el hotel Paradise Puerto La Cruz, donde se llevó a cabo la primera edición de la Competencia de Asados Copa Virgen del Valle, certamen en el que el chef Julio Cobos se alzó con el primer lugar, un galardón que fue entregado por el gobernador.

Asimismo, como parte de las actividades para este día, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur), otorgó nuevas licencias y categorizaciones a hoteles y posadas del estado para el impulso al sector turístico regional.

La principal vitrina del turismo en Anzoátegui continúa este domingo 7 de septiembre, con una Gala llanera que promete ser inolvidable. El evento contará con la participación de grandes exponentes de la música venezolana como Reynaldo Armas, Reyna Lucero, Araima Amézquita, Jorge Guerrero, Alejandro Rondón, entre otros.

Puerto La Cruz / Redacción Web