Gladiadores inicia ante Panteras una gira crucial en la carretera

Gladiadores de Anzoátegui se medirá este martes con Panteras de Miranda en el gimnasio José Joaquín "Papá" Carrillo de Parque Miranda, en lo que será el primer duelo de una gira crucial en la carretera en esta penúltima semana de acción de la ronda regular de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2025.

La Armadura, con marca igualada entre victorias y derrotas con nueve, ocupa la quinta posición de la apretada Conferencia Centro-Oriental. Actualmente está en puestos de Play-Inn, pero a solo dos juegos de la punta y a medio de la tercera plaza, última que da acceso directo a postemporada.

El choque ante el quinteto felino será el primero de cuatro seguidos en condición de visitante. Mañana miércoles irá frente a Spartans de Distrito Capital, también en Parque Miranda, para luego visitar el fin de semana a Guaiqueríes de Margarita en La Asunción.

Sin margen de error

Gladiadores, actual bicampeón de la SPB, ha tenido una campaña 2025 con altos y bajos, lo que se refleja en su récord de 9-9 en ronda regular. Le restan seis encuentros y cuatro de ellos serán en condición de visitante, donde tiene marca negativa de 2-6.

No obstante, si quiere decir presente en postemporada de manera directa están obligados a sacar la mayor cantidad de triunfos posible fuera de su casa, pues no tienen margen de error. Eso sí, no les será nada fácil, pues tres de los choques serán ante equipos que están en plena pelea por avanzar como Spartans y Guaiqueríes, sin contar que Panteras aunque es último se juega uno de sus últimos cartuchos para seguir con vida.

Además, La Armadura cerrará la ronda eliminatoria justo frente a un cuadro mirandino que posiblemente llegue la próxima semana al gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz con chances mínimos de avanzar, por lo que es de vital importancia que puedan darle una estocada decisiva este martes. Sin embargo, el único enfrentamiento entre ambos de esta zafra quedó favorable para los felinos.

Armas listas

Los dirigidos por Ronald Guillén tienen a su favor que se han visto mejores en los últimos partidos, sobre todo, con la adición del importado Feron Hunt, quien llegó marcando diferencias. También hay expectativa por lo que pueda aportar Javan Johnson, quien ya estuvo en la última serie frente a Spartans pero que parecía necesitar algo de adaptación.

De igual manera, están a disposición todas las piezas habituales, encabezadas por el capitán Gregory Vargas y la única ausencia es la del foráneo Paul Jackson, quien está lesionado.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo