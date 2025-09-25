Gil pide a los países de Latinoamérica y el Caribe ser "punta de lanza" para detener "locura" de EE.UU.

El canciller venezolano, Yván Gil, pidió este jueves a los países de Latinoamérica y el Caribe ser "punta de lanza" para detener lo que consideró como la "locura" de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que el Gobierno de Nicolás Maduro considera "amenaza militar".

"Tenemos la responsabilidad de ser la punta de lanza en una acción que detenga la locura que se pretende imponer en nuestros pueblos", manifestó Gil al intervenir en Nueva York en el XXVI Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrado por diez países, entre ellos Venezuela, Cuba, Nicaragua.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el jefe de la diplomacia del país suramericano afirmó que "una élite que ha vivido toda su vida de la guerra" pretende "someter" a Venezuela, a América Latina y el Caribe con la presencia de buques militares y normalizar "una forma de hacer política que se basa en el chantaje, la presión, la amenaza".

"Pretende que nuestros Gobiernos tomen decisiones como con una pistola en la cabeza para favorecer a sectores internos de los Estados Unidos", aseguró Gil.

Por tanto, llamó a aprovechar la reunión de la ALBA para "fijar una posición" y "marcar el rumbo" de una organización que, consideró, "debe ser la bandera de la soberanía, de la libertad de los pueblos y la bandera de la acción conjunta para detener el supremacismo, el racismo, el fascismo que pretende instalarse" en la región.

Estados Unidos ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe. También ha enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.

El Gobierno de Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, una afirmación que Caracas rechaza.

Caracas / EFE