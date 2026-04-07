Fundación se prepara para la nueva edición de Camina y Corre por el Autismo 2026 (+Fotos)

Fundación Mamá Azul Anzoategui dio a conocer en rueda de prensa, realizada el martes, los detalles de la séptima Edición de Camina y Corre por el Autismo en la sede la Corporación de Turismo Sotillo.

Según una nota de prensa, la actividad contó con la presencia de la Primera Dama de la jurisdicción, Yohana Estaba, la presidenta de Fundacion Mamá Azul, Francelis Amundaray, y Carolina Bastidas CEO de la institución. También asistió el equipo de Corpoturs.

"La cita será el domingo 12 de abril a las 6:30 A.M. en el Paseo de la Cruz y el Mar, contando con una carrera 5K competitiva y una caminata 3K totalmente gratuita para toda la familia. Simultáneamente, se realizará un censo y una mega jornada de atención integral para las personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista), con el fin de fortalecer las políticas sociales de apoyo en la ciudad (de Puerto La Cruz)", explicaron los oganizadores del evento.

Más actividades realizadas

Como parte de la programación de actividades del mes azul, este se inició formalmente el 01 de abril dando la bienvenida con una piscinada en el Hotel Maremares.

Al siguiente día se efectuó un pancartazo y encendido de luces en la Cruz del Paseo de la Cruz y el Mar.

También se prevé que se desarrollen viajes a islas de Puerto La Cruz el 17 de abril. Todo culminará el 30 de abril con un concierto de gala de la Orquesta Sinfónica del Estado Anzoátegui en homenaje a la comunidad neurodiversa.

Puerto La Cruz / Redacción Web