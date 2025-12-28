Fundación Creando Mi Vida cerró el año comprometida con comunidades vulnerables de Anzoátegui

Como parte de sus actividades de cierre de año, la Fundación Creando Mi Vida llevó a cabo una serie de jornadas solidarias orientadas a acompañar, brindar apoyo y compartir momentos de esperanza con quienes más lo necesitan, reafirmando su labor social constante en el estado Anzoátegui.

Durante estas acciones navideñas, la fundación visitó la Casa de Abrigo Eulalia Buroz, en Barcelona, la Casa de Abrigo Tomás Moros, ubicada en la urbanización Latinia de Puerto La Cruz, y el Refugio Jesús de la Misericordia, donde compartieron con niños y adultos mayores, entregando regalos, alimentos y, sobre todo, afecto y compañía.

Asimismo, un año más se realizó la tradicional entrega de regalos en la sede de la Fundación Creando Mi Vida, espacio que se ha convertido en un punto de encuentro para sembrar valores de solidaridad, amor y esperanza en estas fechas tan significativas.

Desde la Fundación destacaron que estas actividades no solo se realizan en Navidad, sino que forman parte de un trabajo sostenido durante todo el año, enfocado en ofrecer amor, aliento y apoyo emocional y social a personas en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo el tejido humano y comunitario.

“Creemos firmemente que acompañar, escuchar y estar presentes también transforma vidas”, expresaron voceros de la fundación, quienes agradecieron el apoyo de aliados, voluntarios y colaboradores que hacen posible cada iniciativa.

Con estas acciones, la Fundación Creando Mi Vida culmina el año renovando su compromiso de seguir creando espacios de encuentro, solidaridad y esperanza para las comunidades de la región.

Puerto La Cruz / Redacción web