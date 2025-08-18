Freites | Habitantes de Santa Rosa llevan 19 horas sin luz

Los habitantes de Santa Rosa, población perteneciente al municipio Freites, en la zona centro del estado Anzoátegui, llevan 19 horas sin luz.

Según testimonios de los afectados, el servicio eléctrico fue interrumpido este domingo, 17 de agosto, a eso de las 9:00 de la noche. Hasta los momentos no ha sido restablecido.

"Hay mucho calor. Es imposible dormir así. Aquí hay niños y personas de la tercera edad que la están pasando mal. Exhortamos al personal de Corpoelec a que realicen los trabajos necesarios para poder contar con electricidad otra vez", dijo un vecino, quien prefirió omitir su nombre.

La comunidad espera que los técnicos de la corporación estatal reparen la avería a la brevedad posible para poner fin al largo apagón.

Cantaura / Redacción web