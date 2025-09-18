Foro Penal contabilizó 89 "presos políticos" con nacionalidad extranjera en el país

Según la Organización No Gubernamental (ONG) Foro Penal, en el país existen 89 "presos políticos" con nacionalidad extrajera, de los cuales 34 son ciudadanos colombianos.

De acuerdo a un listado divulgado este miércoles a través de las redes sociales, el vecino país ocupa el primer lugar en la lista de personas privadas de libertad que no son venezolanas o poseen una doble nacionalidad.

Le siguen en el conteo los detenidos con pasaporte español, que suman 16 encarcelados.

En tercer lugar, se encuentran los ciudadanos nacidos o nacionalizados italianos con siete personas recluidas en los penales del país.

El último reporte del Foro Penal, correspondiente al 9 de septiembre señala que en Venezuela existen 823 presos políticos, de los cuales 100 son mujeres y cuatro son adolescentes.

En el listado sobre ciudadanos extranjeros se incluyen cinco personas de nacionalidad portuguesa/ venezolana y tres argentinos detenidos en los centros de reclusión.

Como medida de presión, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), organizó esta semana una jornada de potestas por distintas sedes diplomáticas en Caracas y el mundo para solicitar acciones concretas que permitan la excarcelación de personas privadas de libertad antes y después de las elecciones presidenciales del 28-J.

La acción de protesta comenzó el pasado lunes en distintas delegaciones de España, seguidas el martes y el miércoles en las sedes de Suiza y Bolivia, y continuará en las embajadas de Alemania este jueves y de Italia el viernes.

Rodolfo Baptista / Caracas