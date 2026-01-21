Fetranzoátegui apoya la decisión de la CTV de no participar en la Sesión de Instalación del Grupo Consultivo del Salario

El presidente de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), Tito Barrero, mostró su apoyo a la decisión de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) de no participar en la "Sesión de Instalación del Grupo Consultivo para la Consulta del Salario Mínimo", correspondiente al 2026.

"El Ministerio del Trabajo mandó una convocatoria para hablar de la propuesta salarial, pero el representante de nosotros en esa mesa de diálogo es el compañero José Elías Torres, secretario general de la CTV, quien fue detenido injustamente en noviembre, el mismo mes que William Lizardo, presidente de Fetraconstrucción y representante en las reuniones con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Entonces nosotros, no podemos prestarnos a convalidar ninguna reunión", expresó.

De acuerdo a Barrero, el comité ejecutivo de la CTV respondió formalmente la convocatoria el pasado 16 de enero, ratificando su histórica vocación de diálogo y compromiso con la búsqueda de soluciones concertadas que dignifiquen el salario de la clase trabajadora, siempre bajo los principios del Foro del Diálogo Social, impulsado por la OIT. Dejando claro que la organización no podía asistir por la situación de sus representantes.

Barrero aseguró que hasta ahora, desconocen en donde están recluidos estos dirigentes nacionales, pese a que se han hecho las diligencias necesarias.

Estado

Barrero manifestó que en el estado Anzoátegui seguirán trabajando para que se logre mejorar el ingreso de los empleados.

"Mantenemos nuestra posición de solicitar 400 dólares mínimos para los trabajadores activos, jubilados y pensionados", destacó.

El representante anunció que, por ahora, no están convocando a ninguna rueda de prensa para este jueves en la casa sindical de Barcelona como, al parecer, se ha difundido en un comunicado.

Barcelona / Elisa Gómez