Ferry de pasajeros que cubría la ruta Margarita - Cumaná se quedó varado frente a Cubagua

El Grupo Naviarca realizaba operaciones de remolque este lunes en la tarde, tras confirmar que una de sus embarcaciones, que cubría la ruta entre Margarita y Cumaná, se quedó varado frente a las costas de Cubagua, en Nueva Esparta.

Se trata del ferry Guaquerí, que zarpó de Punta de Piedras con rumbo al puerto de Cumaná.

A través de su cuenta en Instagram, la empresa Naviarca informó que puso en servicio un remolcador para llevar a puerto seguro la embarcación. Acotó que no había motivos de preocupación y que hoy mismo todos los pasajeros estarían en la capital sucrense.

Al parecer, fue una falla mecánica lo que provocó el incidente, ante lo cual la naviera informó que se estaba dando respuesta de forma rápida. Sin embargo, algunos comentarios de usuarios daban cuenta de que la embarcación habría estado cinco horas varada antes de recibir auxilio.

Sucre/ Corresponsalía