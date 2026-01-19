Fcssfanz solicitará la conformación de un equipo multidisciplinario para inspeccionar la operatividad del sector

El presidente de la Fundación para la Contraloría Social de los Servicios Funerarios del estado Anzoátegui (Fcssfanz), José Magallanes, informó que se preparan para solicitar en este primer trimestre del 2026, la conformación de un equipo multidisciplinario para inspeccionar de manera integral la operatividad del sector.

Manifestó que los representantes de esta organización están en conversaciones para visitar instituciones como el Cuerpo de Bomberos, Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec), Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) y la Corporación de Cementerios Públicos del municipio Simón Bolívar.

"La idea es garantizar que todas las empresas cumplan las normativas, porque algunas no están cumpliendo con la recolección de desechos patológicos, con el manejo de los cadáveres, entre otras cosas. La idea es visitar con las autoridades cinco empresas en Barcelona y cinco en Puerto La Cruz; luego los órganos pertinentes continuarán con las inspecciones y el debido seguimiento", expresó.

Precios

Magallanes mencionó que en este año trabajarán para que las empresas también sean inspeccionadas por el tema de los precios.

"Nos preocupa mucho la situación de los costos porque te dicen que un servicio funerario cuesta $600, $700 y 800 dólares. Otra cosa que hemos visto desde el año pasado es que en algunas empresas si les pagas en divisa te dan descuento y eso se presta para mucho. La moneda que nosotros manejamos es el Bolívar y deben ajustarse a la tasa del Banco Central de Venezuela. No vamos a descansar hasta lograr los objetivos que se ajusten a la ley", indicó.

También, el representante del sector comentó que insistirán en la solicitud que le hicieron el año pasado a la oficina estadal de la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde), de inspeccionar las ventas de materiales de construcción cercanas al cementerio municipal de Barcelona, debido a que hasta los momentos no han obtenido respuesta.

"Cómo hacen una sobremesa, por ejemplo, si cuando van a comprar los materiales para sepultar a una persona están por las nubes, la arena costosa, las cabillas costosa, el cemento en $25 y $30; además de la mano de obra que son como $80. Cubrir este gasto sale como en $300 y $400", resaltó.

Mejoras

Magallanes dijo que trabajarán para buscar las maneras de mejorar los servicios funerarios a los trabajadores públicos de la entidad y solicitar a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora que revisen las pólizas para la inclusión de los ciudadanos sin límite de edad.

"Hay empresas funerarias que ofrecen pólizas pero te dicen que hasta los 64 años o 74 años, después de ahí no te incluyen. En dado caso que incluyan algunas a los adultos mayores, te ponen condiciones como esperar ocho meses para poder usarlo, si antes de ese tiempo muere la persona mayor, debes pagar el servicio funerario completo, entonces para dónde se va esa plata. ¿A dónde está la protección del adulto mayor?, se está vulnerando el derecho del adulto mayor en el sector funerario", enfatizó Magallanes.

Barcelona / Elisa Gómez