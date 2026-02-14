Familiares de presos políticos se unen a huelga de hambre en Caracas para pedir liberación

Familiares de presos políticos en Venezuela se sumaron este sábado a la huelga de hambre comenzada en la víspera por sus parientes, recluidos en un comando policial en Caracas, y pocas horas después de que fueran excarceladas 17 personas, entre ellas dirigentes sindicales y dos jóvenes con trastorno del espectro autista.

En las afueras del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, más de una decena de personas iniciaron la huelga a partir de las 6:00 am, con el fin de exigir la liberación de todos los presos políticos allí recluidos.

El grupo dijo a EFE que la última vez que comieron fue alrededor de las 3:00 am.

"Familiares en huelga de hambre", reza un cartel en el lugar, donde los manifestantes se mantienen en el suelo, sobre colchonetas y protegidos del sol con paraguas.

Poco antes, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó de 17 excarcelaciones en Zona 7 como parte, dijo, del proceso de la ley de amnistía, aún en discusión.

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos indicó en X que los 17 formaban parte de un grupo de "más de 50 presos políticos" detenidos en el comando.

Entre los excarcelados, se encuentran José Elías Torres, secretario general de la principal gremial de trabajadores del país; William Lizardo, líder sindical del sector de la construcción; y los jóvenes con autismo Gabriel Sánchez y Gilmary Alcalá, así como la madre de ella, Zulma Lasala.

El comité señaló que el viernes las personas recluidas en este comando policial "se declararon en huelga de hambre como medida de presión ante los anuncios reiteradamente incumplidos" por Rodríguez, quien el 6 de febrero prometió la liberación de "todos" el mismo día en que se apruebe la ley de amnistía, que estimó pasaría "a más tardar" el día 13.

Sin embargo, el Parlamento, controlado por el chavismo, aplazó el jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de ley de amnistía para los casos de los presos políticos desde 1999, al haber diferencias por un artículo que exigía a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

Caracas / EFE