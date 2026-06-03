Familiares de presos políticos en El Helicoide piden a Marco Rubio escuchar a víctimas

Familiares de presos políticos rechazaron las declaraciones del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien afirmó este 2 de junio que El Helicoide había sido cerrado.

Desde las afueras del centro de reclusión -considerado por organismos de DDHH como un centro de torturas- pidieron al funcionario norteamericano escuchar «la realidad de las víctimas» y constatar que en El Helicoide hay presos que llevan años detenidos y sin acceso a un abogado privado.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos compartió un video en el que Fabiana Vera, hermana de Jackson Vera —detenido en esa prisión desde 2022— denunció que se le negó el beneficio de la Ley de Amnistía.

Otro caso planteado por el Comité es el de Ricardo Cariel, detenido desde el 5 de agosto de 2022. Su hermano Jean Carlos Cariel defiende su inocencia y aseguró que ha sido víctima de juicios injustos e irrespeto al debido proceso.

Los familiares ya tienen 145 días apostados frente a El Helicoide en espera de la libertad de sus seres queridos. Dijeron sentirse indignados y burlados con las declaraciones de Marco Rubio.

El secretario de Estado de Estados Unidos afirmó este martes que, a cinco meses de la captura y extracción de Nicolás Maduro, Venezuela se encuentra en una mejor situación.

Rubio señaló el supuesto cierre del centro penitenciario de El Helicoide, la excarcelación de presos políticos de alto perfil y la reestructuración del aparato gubernamental con el reemplazo de funcionarios en altos cargos.

El funcionario reconoció que todavía existen más de 400 presos políticos en territorio venezolano, pero resaltó que se ha logrado la liberación de un número importante de personas, «incluyendo muchos de alto perfil».

Caracas / TalCual