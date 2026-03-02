Fallece José Cermeño, sucrense y leyenda del fisicoculturismo venezolano

Cumaná, Sucre, perdió a un prominente atleta y ganó una leyenda, porque falleció el físicoculturista, entrenador y juez de la disciplina, José Rafael Cermeño, nativo de la calle García de la capital del estado ubicado en la región oriental.

Cermeño, quien estaba radicado en Caracas ejerciendo labores de juez de la Federación Venezolana de Físicoculturismo y Fitness, no sobrevivió a agudo problema cardiaco.

La comunidad deportiva del país lamentó la partida de "El Negro", cuya inhumación se realizó el domingo 1ero de marzo en la Primogénita del Continente Americano.

Gloria oriental

Cermeño comenzó su carrera muy joven en Cumaná, desde donde se trasladó a Barcelona, Anzoátegui, y bajo el tutelaje del conocido entrenador y exatleta Eladio Bajares, empezó a acopiar estatuillas en competencias nacionales, hasta dar el salto al entorno internacional.

Alegre, leal, disciplinado y muy autoexigente, el cumanés logró en su carrera los títulos de Centroamericano y del Caribe (2002), Arnold Classic de Europa (2012) y Arnold Classic (2014). Además, figuró en el quinto lugar en el Campeonato Mundial de 2010 celebrado en Eslovaquia.

Así se despidió de este plano el mejor físicoculturista sucrense de la historia y uno de los mejores de Venezuela en todos los tiempos.

Santiago / León Aguilar