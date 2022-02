Expolicía quiere recuperar su empleo

El exfuncionario de la Policía del Estado Anzoátegui (Polianzoátegui) Geomar Álvarez, se acercó a la sede de El Tiempo para hacer público su deseo de recuperar el empleo que perdió, por un delito que supuestamente no cometió.

“Hace 17 años me inculparon de intento de homicidio en contra de otro oficial, pero el trime otorgó libertad plena porque confirmaron mi coartada y no encontraron evidencias que me inculparan”.

Historia

En 2005 cuando Geomar cumplía guardia en lo que antes era la Zona Nº 2 de Polianzoátegui, observó cuando un funcionario salió del comando a comprar un jugo para entregárselo a unos detenidos por la ventana de los calabozos. “A los pocos minutos, este funcionario empezó a sentirse mal y lo llevaron al hospital. Los presos lo habían envenenado y me echaron la culpa a mí”.

Álvarez contó que sólo un requisito es lo que le falta para conseguir su empleo de vuelta y es que el Juzgado 2 de Control le otorgue la copia de la boleta de sobreseimiento que demuestra su inocencia.

Señaló que es cabeza de familia y le urge el reenganche para poder “llevar comida a la mesa de mi familia''.

Puerto La Cruz / Mariví Matute