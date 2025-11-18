Explosión de transformador causó preocupación y dejó sin energía 220 a vecinos de Bello Monte

Momentos de preocupación vivieron habitantes de la calle 19 del sector Bello Monte, en Puerto La Cruz, luego de que, cerca de las 5:00 pm de este lunes 17 de noviembre, se averiara uno de los tres transformadores eléctricos que funcionan en la zona.

Según relataron vecinos, escucharon una "fuerte explosión" y cuando salieron de sus hogares se percataron de que el sonido provenía del poste cercano.

"Se explotó el transformador y se le levantó la tapa, pensábamos que los demás también iban a agarrar candela. Una señora estaba justo debajo del poste y se montó en un carrito, cuando de repente hubo la explosión del transformador y quedamos sin energía", expresó la señora Miriam Lafont.

Por la falla eléctrica, tal y como lo reseñó la vecina, quedaron sin ninguna fase en ese momento.

Tras las maniobras realizadas por bomberos y trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se logró restablecer la energía 110v.

"Luego nos dijeron que no prendiéramos los aires y que esperáramos porque hoy iban a traer otro transformador para poner la 220v, pero estamos esperando. La cuestión explotó casi a las 5:00 pm y allí estuvieron desde las 6:00 pm como hasta las 9:00 de la noche arreglando", agregó el señor Luis Brito, quien tiene una bodega en la calle 19.

En un recorrido hecho por el lugar se pudo corroborar que el equipo que se dañó es de 50kva.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez