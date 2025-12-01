Exlegislador sucrense calificó nuevo aumento de peajes como compulsivo y fuera de la realidad

El país amaneció este lunes con un nuevo aumento en los peajes y que afecta a los que funcionan en el estado Sucre: El Cumbre y El Peñón.

El dirigente nacional de Soluciones para Venezuela (Spv) y exlegislador de la entidad, Miguel Vásquez, señaló que se trata de una “sorpresa ingrata para los transportistas”, por parte del Ministerio de Transporte, que eleva las tarifas de estos puntos en toda Venezuela.

Dijo que se trata de aumentos muy seguidos y que no se corresponden con el mantenimiento de las vías. “Hay huecos y fallas de borde en los propios sitios de los peajes. Casi nunca hay ambulancias, grúas y otros servicios que deben prestarse a quienes transitamos por las carreteras”.

Calificó el aumento como “compulsivo” y que no se corresponde con la realidad económica de quienes se tienen que desplazar en carretera, como las líneas de transporte y quienes cargan mercancía. “La situación no está bien económicamente y el servicio tampoco está bien”.

Doble peaje

En el caso de Sucre, que debe cumplir las instrucciones del ministerio, dijo que debe haber una voz de los sucrenses autorizada. La gobernadora que llame la atención del ministro para que en la entidad no se aplique la tarifa.

“La voz institucional de la gobernadora debe llegar a los niveles del ministerio, para que se entienda que no se corresponde el aumento con el estado de las carreteras ni del servicio que se presta”.

Otro cuestionamiento relacionado con Sucre es que todavía cursa su denuncia sobre la violación de la ley que crea los peajes, porque en la entidad hay dos peajes y uno está a lo interno de la entidad y no en los límites de otro estado como establece la norma.

Explicó que el peaje de El Cumbre es legal, porque está en el límite con Anzoátegui, aunque no cumpla con lo técnico, pero la ley establece el cobro a la salida o a la entrada de la entidad. Pero en el caso de Sucre también se cobra en El Peñón, que está entre dos municipios.

Pidió a los legisladores y a la gobernadora que actúen para eliminar ese peaje y contribuyan a bajar los gastos que esto acarrea a los transportistas.

El conductor Marvin Fonseca, consultado sobre el tema, señaló que lo triste de la realidad es que todos los costos que acarrea el transporte por carretera y especialmente en el estado Sucre, van a culminar en el bolsillo del consumidor final, que debe pagar todos los aumentos que se dan en cada sector.

Sucre / Corresponsalía Carúpano