Exalcalde Ramírez Colina pide la intervención de la Defensoría ante la crisis eléctrica en el Zulia

El exalcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, acudió a la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas para entregar un documento formal a la defensora Eglée González, exigiendo su intervención urgente ante la severa crisis de electricidad que afecta al estado Zulia, donde los cortes de energía alcanzan hasta ocho horas diarias.

Acompañado por dirigentes políticos como el diputado Tomás Guanipa, el exalcalde solicitó que se anuncie y aplique un esquema de racionamiento transparente para reducir el impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos y asegurar el funcionamiento de sectores prioritarios como la salud, la educación, supermercados y farmacias. De igual forma, instó a la defensora a trasladarse a la región para constatar en el terreno la gravedad de la situación.

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, Ramírez Colina enfatizó que la escasez de energía sobrepasó el ámbito de los servicios públicos para transformarse en una vulneración a los derechos humanos fundamentales, limitando la atención médica, la educación, el trabajo y la libre circulación.

Palabras

"Venimos a exigir respuestas, a pedir que no solo se escuche la voz de nuestro estado Zulia, que está afectado, no solo se escuche nuestra tragedia, sino que tengamos la oportunidad de poder conseguir soluciones", afirmó a la agencia EFE.

El exfuncionario, en régimen de libertad condicional desde abril tras su detención en octubre de 2024, atribuyó las fallas sistémicas a la corrupción y a la incapacidad de la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Ramírez Colina cuestionó que la entidad territorial con las mayores reservas de gas e infraestructura petrolera del país no cuente con un suministro estable. Para revertir este panorama, planteó la descentralización del servicio, la implementación de una mesa de trabajo técnica: y hacer lo posible por mantener la transparencia nstitucional.

Las fallas en el fluido eléctrico en Venezuela han sido atribuidas recurrentemente por la administración central a las sanciones internacionales y, más recientemente, al impacto climático del fenómeno del "Superniño". Por su parte, la oposición, técnicos y organizaciones independientes sostienen que el deterioro responde a años de desatención de la infraestructura y mal manejo de los recursos públicos.

Caracas / Redacción Web