Evaluaron estado de edificaciones en Lechería tras los terremotos

La alcaldía de Lechería realizó un total de 59 inspecciones técnicas en condominios y residencias del municipio Urbaneja, con el objetivo de evaluar el estado de las edificaciones, posterior a los sismos ocurridos el 24 de junio.

Las inspecciones fueron ejecutadas por un equipo multidisciplinario conformado por profesionales de Protección Civil (PC), Guardianes de Espacios Públicos y la Gerencia Ejecutiva de Gestión Urbana.

Estas evaluaciones detalladas de las estructuras se llevaron a cabo en las zonas reportadas por los vecinos de la jurisdicción.

Los resultados de las inspecciones arrojaron un balance positivo: en 100% de los edificios evaluados no se detectaron daños estructurales, sino únicamente afectaciones en elementos de mampostería, como bloques y frisos.

Tranquilidad

Al respecto, el gerente ejecutivo de Gestión Urbana, Emilio Mirabal, envió un mensaje de tranquilidad a la comunidad y explicó que las grietas observadas corresponden a elementos no estructurales.

"Hasta este momento en los edificios se reflejan únicamente daños en mampostería, aunque en algunos casos puedan apreciarse con mayor intensidad, no existe peligro desde el punto de vista de la estabilidad", afirmó.

Asimismo, el funcionario destacó que el equipo técnico municipal continuará atendiendo las solicitudes de evaluación para garantizar la seguridad de los vecinos y mantendrá un monitoreo permanente de las condiciones de las edificaciones.

Reportes

Como medida preventiva, las autoridades recomiendan a los vecinos que vean daños estructurales o fisuras, contactar directamente a la oficina de Atención al Ciudadano (04141996466), Gestión Urbana (04148293788) y Protección Civil (04248296177)

La alcaldía hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, atender únicamente la información emitida por los organismos oficiales y reportar cualquier situación que requiera inspección a través de los canales dispuestos por el municipio.

Lechería / Redacción Web