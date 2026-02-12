jueves
Estudiantes y familiares protestan en reclamo de la libertad de presos políticos

La concentración en la Universidad Central de Venezuela inició a partir de las 10:00 de la mañana. En otros estados las movilizaciones comenzaron más temprano / Foto: Luna Perdomo / TalCual

Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y familiares de presos políticos se reúnen en las instalaciones de esta casa de estudios para exigir libertad para todos los presos políticos.

Dirigentes estudiantiles admiten que hasta hace pocos días sentían miedo de manifestar y reclamar sus derechos, pero aseguran que el miedo ya cesó y que se mantendrán exigiendo justicia.

“Este 12 de febrero es uno de los más importantes de los últimos años”, dice un estudiante.

Este jueves 12 de febrero se celebra el Día de la Juventud en el país y la Asamblea Nacional tendrá la segunda discusión del proyecto de ley de amnistía.

Aunque expertos en el ámbito legal han dicho que este proyecto tiene vacíos legales y que para que sea una mejor ley debe llevar más tiempo de discusión y así incluir otros temas, también reconocen que es una oportunidad para liberar a detenidos por motivos políticos.

La principal exigencia es que la amnistía abarque a todos los detenidos.

La protesta fue convocada a nivel nacional por las Federaciones de Centros Universitarios de las distintas universidades del país.

Caracas / TalCual

