Estudiantes rechazan el aumento del costo del semestre en la USM Oriente

Estudiantes de la Universidad Santa María (USM), Núcleo Oriente, rechazan el aumento del costo del próximo semestre, que arranca en el mes de marzo. Según indicaron, el monto que les sale reflejado desde ayer lunes 23 de febrero en el sistema ronda los mil 600 dólares, cifra que consideran excesiva.

Ese descontento lo han reflejado a través de comentarios en publicaciones de la casa de estudios en Instagram, así como en la red social X (antes Twitter). Muchos piden una explicación sobre el incremento, pero de momento no hay pronunciamiento alguno por parte de la USM.

Bachilleres que actualmente van en distintas etapas de las carreras que cursan, y que prefieren reservar su identidad por temor a represalias, señalaron que en los últimos semestres los aumentos han sido "desproporcionados" y que no se ven reflejados en las instalaciones. Mencionaron que no tienen acceso a WiFi, tampoco dispensadores de agua, entre otras carencias.

Situación complicada

"La situación se complica para todos. Son pocos los exentos, salvo algunas excepciones. Todos estamos afectados por esta situación porque la situación del país no ayuda. Es una dificultad para muchos jóvenes de poder seguir estudiando", comentó uno de los jóvenes.

Pidió a la USM convertirse en un aliado de los que quieren "echar para adelante" y no generar mayor incertidumbre con este tipo de aumentos, que dejan a un grupo reducido con posibilidades de mantenerse estudiando.

Otros recordaron que para el anterior semestre el monto estuvo entre mil 100 y mil 200 dólares, pero ahora está cercano a los mil 600, lo que representa un incremento de más del 30%. También aclararon que no a todos les aparece la misma cifra en el sistema, pues varía dependiendo de la carrera y las unidades de crédito.

Sin justificación

"Los que estamos en semestres avanzados hemos visto cómo al cabo de un par de años pasamos de pagar un aproximado de 420 dólares a mil 600 ahora. Es decir, el precio se ha cuadruplicado pero la infraestructura se mantiene igual, pues no hay mejoras notorias o o habilitación de espacios apropiados", expresó otro de los muchachos que no quiso revelar su identidad.

Agregó que temas tan básicos como la carnetización, que viene incluido en el costo del semestre, "están de adorno" pues no representan mayor beneficio, ya que al ingresar a la universidad no se hacen chequeos. De igual manera señaló que el panorama es peor cuando se trata de algún trámite de documentos, porque usualmente la respuesta es que dependen de la sede de Caracas.

Otro de los bachilleres calificó de "absurdo" el incremento, si se toma en cuenta que durante sus años de estudios en la USM solo ha visto mejoras en los baños. "Además, cuando tenemos algún evento de nuestras materias todo corre por parte nuestra, lo que representa otro gran gasto".

"Hay una falsa creencia de que estudiar en una universidad privada es para personas acomodadas económicamente. Pero me gustaría que compartieran solo un día con nosotros para que se den cuenta que solo somos personas que tenemos un sueño y hemos trabajado mucho por poder naterializarlo", aseveró.

Finalmente todos los consultados coincidieron en que les gustaría saber que el cuestionado aumento responde a mejoras notables de las instalaciones, así como de los sueldos de los profesores, aunque dijeron ser poco optimistas ante esa posibilidad.

Barcelona / Javier A. Guaipo