Estiman que entre 80 y 85 mil pasajeros se movilicen por el terminal porteño en diciembre

En la presente época decembrina estiman que entre 80 mil y 85 mil pasajeros se movilicen por el terminal terrestre Carmen Arismendi de Puerto La Cruz.

Así lo informó el presidente del Instituto de Transporte Municipal de Sotillo, Johan Hernández, quien indicó que la tendencia en los últimos años ha sido que 60% de los usuarios que utilizan el recinto se trasladen a destinos del estado Sucre, tales como Santa Fe y los Altos de Sucre.

"Los otros destinos con mayor fluidez son Caracas, Maracay y Valencia, así como los del lado sur del país como San Félix y Puerto Ordaz. La menor afluencia se ve hacia San Cristóbal", detalló.

Horario navideño

El también encargado del terminal porteño anunció, además, que durante la época decembrina las instalaciones estarán abiertas las 24 horas.

No obstante, precisó que tanto el 24 como el 31 de diciembre habrá salidas de unidades de transporte hasta las 5:00 pm, mientras que el 25/12 y el 1ero. de enero estará cerrado el recinto.

"Actualmente contamos con el apoyo de la Policía del Municipio Sotillo, la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia del Pueblo, Protección Civil, el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescentes, para garantizar el resguardo de los visitantes", concluyó Hernández.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez