Estiman que 15 mil pasajeros se movilicen por el terminal de Carúpano

El ingreso de temporadistas por la Navidad inició en el terminal terrestre de Carúpano, en el estado Sucre, desde el pasado 15 de diciembre.

Así lo informó el director del centro, Carlos Tineo, quien precisó que este año esperan la movilización de unos 15 mil viajeros por el recinto.

Explicó que los temporadistas que están llegando a la zona provienen de Caracas, Valencia, Maracay; además de otras ciudades del oriente y sur del país, como Maturín y San Félix.

“Hemos tenido un gran movimiento en estos últimos cinco días y se está viendo el ingreso de más pasajeros”, aseguró.

Explicó que estas personas vienen a visitar a sus familiares para compartir el fin de año en la zona, aprovechando las vacaciones colectivas en el sector educativo, empresas e instituciones.

Evolución

Tineo explicó que les tocó vivir la evolución post pandemia y cómo ha ido escalando la movilización de personas.

Precisó que pasaron de no tener casi unidades a contar con 16 líneas de colectivos y unas 17 de carritos por puestos activas para el asueto.

Esperan que el flujo de pasajeros se incremente la próxima semana, cuando ingresaría una cantidad considerable de personas.

Recordó que en 2024 la movilización rondó los 12 mil pasajeros, pero este año creen que habrá un incremento, algo que ya ocurrió en la temporada vacacional, cuando ingresaron unos 15 mil viajeros en vez de los 12 mil que se esperaban.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano