Este sábado arranca la edición 33 del Torneo Interno de Futsal de la USM

Este sábado 25 de octubre arranca la edición número 33 del Torneo Interno de Futsal de la Universidad Santa María (USM), Núcleo Oriente, certamen que tiene ya 27 años de vigencia pues fue fundado en 1998.

La competición, que se llevará a cabo en la cancha del Colegio de Contadores Públicos del estado Anzoátegui, tendrá en esta oportunidad seis equipos participantes: Galaxy, Sharks, Teachers, Invictus, Flamingo y Deportivo JOU.

El circuito tendrá una primera fase en la que habrá tres partidos en cada una de las cinco jornadas (todos los sábados) y posteriormente se disputará una semifinal y la gran final, que definirá al campeón en este segundo semestre del 2025.

Historia

‎El torneo, fundado en 1998, cuenta con las modalidades tanto de apertura como de clausura y se desarrolla en paralelo al semestre de la USM.

‎"El requisito primordial para participar es ser estudiante regular o egresado de la Universidad Santa María. También pueden participar profesores, personal administrativo y el personal obrero. En sí, toda la familia usemista", explicó José Maraima, organizador del evento.

‎Monarca

Vale acotar que Deportivo JOU viene de ser el campeón del Apertura (décimo tercer título) e intentará quedarse con el cetro del Clausura.

Dicho equipo arrasó en la primera ronda al conseguir seis triunfos en igual cantidad de presentaciones y terminó coronándose invicto tras imponerse en semifinales a Flamingo y a Invictus en la final, por lo que se perfila como el gran rival a vencer.

Barcelona / Javier A. Guaipo