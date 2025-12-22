Estaciones de servicio de Puerto La Cruz amanecieron sin colas de vehículos este lunes (+Fotos)

A diferencia del fin de semana, este lunes 22 de diciembre amanecieron sin cola de vehículos varias estaciones de servicio (E/S) que venden gasolina a precio internacional en Puerto La Cruz.

Este panorama se observó en la E/S La Chimana, ubicada a pocos metros del terminal de Ferrys, así como en la bomba del elevado porteño.

En la E/S Los Cocos sí había una notable cantidad de carros este lunes

Ambas gasolineras estuvieron repletas de carros, camionetas y motos, tanto el sábado como el domingo.

Misma tendencia

En la E/S Elevado había apenas 10 carros a eso de las 8:50 am. El proceso de surtido del combustible se desarrollaba con normalidad.

"El sábado fue el día más complicado, pero desde las 4:00 de la tarde de ayer (domingo) todo bajó, y hoy ha estado fluido", señaló una trabajadora de la gasolinera.

En el caso de la bomba La Chimana hasta ayer en la noche hubo cola de vehículos, pero este lunes amaneció sin presencia excesiva de carros.

Caso particular

A diferencia de las estaciones de servicio antes mencionadas, en la E/S Los Cocos, la cual está situada a pocos metros del mercado municipal de Puerto La Cruz, sí había una fila de vehículos larga, pasadas las 8:30 am del día de hoy.

A esa hora aún no había comenzado el despacho de combustible e incluso los mismos conductores que estaban en la cola no tenían seguridad de que les vendieran el producto.

"Aquí siempre marcan un día antes y uno va al otro día a echar gasolina, pero como marcaron el sábado y aquí no trabajan los domingos, tocó venir hoy lunes. Estoy aquí desde las 5:00 de la mañana y a esta hora no ha venido la cisterna, ni sabemos si vendrá. Desde el 15 de diciembre la distribución de gasolina se ha complicado, por eso nos ha costado trabajar, porque además sólo nos dan 50 litros y eso alcanza para trabajar un día y medio", aseguró el transportista Francisco Guaramato, quien se encontraba haciendo la cola en la avenida 5 de Julio.

Vale mencionar que la cola de la E/S Los Cocos, la cual vende gasolina a precio subsidiado, era tan larga que recorría gran parte de la avenida y culminaba en la calle El Milagro.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez