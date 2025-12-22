Estaciones de servicio de Barcelona laboraron con normalidad este lunes (+Fotos)

Con normalidad. Así laboraron este lunes 22 de diciembre, la mayoría de las estaciones de servicio (E/S) que expenden gasolina a precio internacional en Barcelona, capital del estado Anzoátegui, luego de que se reportara un repunte en las colas, desde el viernes 19.

Durante un recorrido que realizó el equipo de El Tiempo en horas de la mañana, se observó que la E/S Caribe, ubicada cerca de la urbanización Los Cortijos de Oriente, era una de las más concurridas. Sin embargo, no se acumulaban más de tres vehículos por surtidores.

Similar panorama se repitió en la Lismac y Cajigal, ambas situadas en el inicio de la avenida intercomunal. En este último lugar, comentaron que han recibido el despacho de las cisternas con normalidad.

Otro establecimiento

En la E/S Neverí, que está cerca del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz), se visualizó que tenía aproximadamente seis carros y seis motos en fila para abastecerse, pasadas las 11:00 am.

Mientras que las E/S Fuerzas Armadas, Anzoátegui, La Redoma y Oasis tenían menos visitantes.

Tiempo

Pedro Luna, uno de los conductores entrevistados, manifestó que, pese a que tuvo conocimientos de las colas que se registraron durante el fin de semana, cuando le tocó surtir no tuvo mucho tiempo de espera.

"Ayer (domingo) realicé una cola de 10 carros en la E/S París y ahora esta, en la Cajigal. Hoy me vine directo para acá y estoy a punto de surtir, yo creo que lo que se ha registrado es como nerviosismo en las personas", expresó Luna.

Otro conductor, quien no quiso revelar su nombre, comentó que similar panorama se vivió en esta fecha, el año pasado, "pero gasolina hay bastante".

Barcelona / Elisa Gómez