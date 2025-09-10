"Estábamos detrás de un sueño. No pudo ser", dice Batista (+Video)

El seleccionador de Venezuela, Fernando 'Bocha' Batista, lamentó ue su equipo no consiguiera el puesto para la repesca, luego de perder por 3-6 frente a Colombia, en un partido por la decimoctava y última fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

"Lo intentamos. Estábamos detrás de un sueño. No pudo ser", dijo Batista después del partido disputado en la ciudad de Maturín, en una rueda de prensa en la que no contestó preguntas de los periodistas.

El argentino ofreció disculpas a los venezolanos por no lograr "el sueño" que también tenía su equipo, que hasta esta fecha permanecía en la séptima posición y que le fue arrebatada por Bolivia, que ganó por 1-0 a Brasil y consiguió su puesto a la repesca.

Disculpas

"Simplemente pedirle disculpas al pueblo venezolano por el sueño que teníamos junto a estos jugadores de poder clasificar al repechaje. Momento muy difícil, momento muy duro en lo personal, en lo futbolístico. Agradezco a este grupo de jugadores. Lo intentamos hasta la última fecha", expresó.

Batista anticipó que en los días venideros empezarán a hacer análisis "más tranquilos" y abandonó la rueda de prensa al manifestar no estar dispuesto para responder preguntas.

Colombia goleó por 3-6 a Venezuela pese a comenzar perdiendo, en una noche inspirada del delantero Luis Javier Suárez, delantero del Sporting portugués y autor de un histórico póquer con la camiseta de su país.

Maturín / EFE