Esperan que reparación de colector solucione contaminación en el centro de Carúpano

Unas cinco mil 773 familias del centro de Carúpano, en el estado Sucre, se beneficiarán con la reposición de un tramo del colector principal ubicado en la calle Juncal, entre Güiria y Cantaura, que se inició esta semana.

Argelia Brito, vocera de la Comuna Gran Alianza Centro, explicó que la obra se aprobó a través de una las consultas nacionales de este año.

Con la obra se colocarán 80 metros de tubería de 12 pulgadas y se construirán 11 empotramientos y una boca de visita. En la acción intervienen la empresa Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), la Dirección Integral de Recursos Hídricos de la alcaldía del municipio Bermúdez y comuneros.

Financiamiento

Brito precisó que el proyecto está financiado por el Consejo Federal de Gobierno, a través de la cuarta consulta 2025.

Señaló que la obra permitirá solucionar el problema de contaminación en ese trayecto del centro carupanero y destacó la votación masiva de los habitantes de la comuna para que se aprobara el proyecto.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano