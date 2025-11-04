Escuela Estado Monagas de Cumaná padece múltiples problemas de servicios que afectan su funcionamiento

Los dirigentes gremiales, Luis Marcano del Colegio de Licenciados en Educación del estado Sucre y Raúl Urbaneja del Sindicato de Trabajadores de la Educación (Sindite), denunciaron que en la Escuela Estado Monagas de Cumaná, para abastecerse de agua deben cargarla en tobos, porque no les llega por tubería.

Ubicada en la parroquia Santa Inés del municipio capital de Sucre, en la escuela deben cargar con el agua para las labores de aseo y limpieza de la institución, dependiente del gobierno regional.

Los dirigentes denunciantes dijeron que la consigna “Gente que resuelve”, que está escrita en una de las paredes laterales de este centro educativo, al parecer, se quedó en simple eslogan electoral.

“Aunque la presente gestión de gobierno es reciente, son muchos los años que han transcurrido con la institución padeciendo esta dificultad y ningún gobierno, por lo visto, ha asumido con propiedad la solución de este problema, lo que ha implicado que los obreros tengan que cargar diariamente el agua en tobos hacia los espacios internos de la institución”, dijeron.

Lista

Agregaron que los obstáculos que confronta este centro educativo no se quedan en el desabastecimiento de agua, cuando llueve se inundan los salones, porque el techo tiene agujeros.

“Al igual que en otras instituciones de la parroquia es irregular el funcionamiento del PAE (Programa Alimentario Escolar), también hay problemas con las aguas servidas y son escasos los implementos para la práctica deportiva de los estudiantes”, detallaron.

Recordaron que recientemente hubo un incendio que afectó un área de la institución, y a pesar de la disposición del sector privado por atender, resolver y subsanar el daño, no se respondió. “Es la información obtenida de un padre y representante”.

Recomendaron a las autoridades del Ejecutivo regional, junto con las educativas, que definan un plan de rescate de los centros educativos más deteriorados tanto en el municipio Sucre como en el resto del estado, “de modo que la consigna gente que resuelve tenga una expresión en la realidad”.

Sucre/ Corresponsalía