Escuela Culinaria Family Chef inició en Carúpano primer curso de cocina profesional

Desde esta semana, la Escuela Culinaria Family Chef iniciará en Carúpano, estado Sucre, el primer curso de cocina que se dicta en la ciudad y buscará convertir en profesionales a los primeros nueve inscritos en el plan de estudios.

Juan Carlos Figueroa, director de la escuela, señaló que a lo largo de diez meses dictarán, no un simple curso sino un plan de estudios que incluye técnicas culinarias básicas, manejo adecuado de los alimentos, cocina venezolana e internacional, en un recorrido que incluye teoría y práctica.

Figueroa señaló que toca demostrar toda la experiencia que tiene como academia, en la formación de los futuros profesionales de la cocina de la zona de Paria.

Técnicas

Dijo que le están dando una importancia fundamental a la gastronomía venezolana y en especial a la oriental.

Las clases tendrán lugar los días jueves, en las instalaciones del hotel Eurocaribe de Carúpano, donde recibirán formación por parte de un grupo de profesionales en el área, con el aporte de técnicas de todas las formas de cocina internacional, desde la mexicana hasta la asiática, que luego los participantes deberán fusionar en platos de autor.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano