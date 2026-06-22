Entregan plantas potabilizadoras a 22 comunas de Nueva Esparta

Como parte de las acciones para atender la crisis hídrica en la región insular, el Ejecutivo nacional, en articulación con la gobernadora Marisel Velásquez, entregó plantas potabilizadoras de agua potable a 22 comunas distribuidas en las 11 jurisdicciones del estado Nueva Esparta.

La actividad se realizó en el municipio Díaz y contó con la presencia de los ministros de Obras Públicas y Atención de las Aguas, Juan José Ramírez y Carlos Mast, respectivamente; así como del Comandante Nacional de la Guardia del Pueblo, Carlos Aigster Villamizar, y varios alcaldes de la entidad.

El ministro Carlos Mast destacó, desde San Juan Bautista, municipio Díaz, que estas entregas representan una solución práctica y efectiva para la distribución de agua potable en las comunidades, pues permiten que las familias y escuelas accedan al recurso sin depender de sistemas privados que encarecen el servicio.

Avances de trabajos

El funcionario, además, informó que los trabajos en el túnel del sistema Turimiquire avanzan de manera constante, lo que contribuirá a aliviar la presión sobre el suministro en la isla y a restablecer paulatinamente los caudales habituales.

Por su parte, el ministro Juan José Ramírez explicó que las plantas entregadas al Poder Popular se encuentran diseñadas para procesar y distribuir el vital líquido de manera autónoma, lo que fortalece la capacidad de gestión comunitaria y reduce los tiempos de espera en las zonas más afectadas por la escasez.

Dijo que esta iniciativa forma parte de un plan integral que busca garantizar el acceso al agua en cada hogar, optimizando los recursos disponibles y reduciendo la vulnerabilidad de la población ante eventuales contingencias.

Cisternas

En el marco de la jornada, el general Carlos Villamizar anunció que, en coordinación con la Guardia del Pueblo y los gobiernos nacional y estadal, se sumaron tres nuevas súper cisternas al parque operativo, alcanzando un total de 14 unidades destinadas a reforzar la distribución en los puntos críticos.

Con este refuerzo logístico, las autoridades esperan disminuir el impacto de la crisis hídrica, mientras se consolidan las reparaciones en la infraestructura del trasvase y se normaliza el servicio en el mediano plazo.

La gobernadora Marisel Velásquez agradeció el respaldo del Ejecutivo nacional y resaltó que estas soluciones benefician directamente a miles de familias neoespartanas, mejorando su calidad de vida y brindando certeza en el abastecimiento cotidiano.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero