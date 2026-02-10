Entes reportan avances en trabajos de impermeabilización en hospitales de Sucre

Como parte de la ejecución del Plan Techo Comunal, que llevan a cabo los ministerios de Obras Públicas (MOP) e Hidrocarburos, se informó sobre los avances de los trabajos de impermeabilización del techo del hospital Julio Rodríguez en Cumaná, estado Sucre.

De acuerdo a la información de los entes rectores, se trata de un abordaje integral, en el cual intervienen, además, el Servicio Autónomo de Vialidad del estado Sucre (Saves), el Instituto Autónomo de Servicios Públicos de Sucre (Inaservip) y el Poder Popular.

El Plan Techo Comunal realiza obras en diferentes infraestructuras en la entidad sucrense, en materia de salud y educación, con mayor énfasis.

Valdez

En Güiria, capital del municipio Valdez, también se realizan trabajos de impermeabilización en el techo del hospital Andrés Gutiérrez Solís, con un avance significativo.

Al igual que en la obra del hospital Julio Rodríguez de Cumaná, trabajan equipos del MOP, entes estadales y la Comuna Paso Coronel.

Sucre/ Cortesía