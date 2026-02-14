Entes reparan dos instituciones educativas en la población de Macuro en el municipio Valdez

El ministerio de Obras Públicas en Sucre inició la rehabilitación del liceo Cruz Alejandro Quinal, en la población de Macuro, municipio Valdez, acción que se ejecuta con la intervención del Instituto Nacional de Parques y personal del plantel.

Entre las labores se tienen previstas, está la aplicación del Plan Techo Comunal, impulsado por los ministerios de Obras Públicas e Hidrocarburos, para la impermeabilización del techo de algunas áreas de ese centro educativo.

La obra incluye, entre otras tareas, el vaciado de un sobrepiso en la azotea de la institución, así como refacciones de paredes, columnas y vigas.

La obra beneficiará a un centenar de alumnos, además del personal directivo docente, administrativo y obrero de la institución.

Escuela

Igualmente, en Macuro se lleva a cabo la intervención de la Unidad Educativa Bolivariana María Magdalena Rodríguez, con el acompañamiento del circuito comunal y personal del centro educativo.

En la institución se ejecutan tareas de refacciones de paredes, entre otras acciones a nivel de infraestructura. La obra beneficia a unos 266 estudiantes.

Sucre / Corresponsalía Carúpano