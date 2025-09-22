En Tierra Adentro claman por rehabilitación de una calle donde repararon tubería de agua

Habitantes del sector Tierra Adentro de Puerto La Cruz solicitan a las autoridades locales que rehabiliten el tramo de la calle Páez, cruce con la Principal, donde la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) reparó una tubería de agua potable.

Según detallaron residentes consultados, los trabajos en el ducto se llevaron a cabo hace cuatro meses, aproximadamente, y hasta la fecha "nadie ha venido a asfaltar la vía".

"Arreglaron y dejaron eso así, y por eso no pueden pasar dos carros a la vez, ya que el hueco abarca la mitad de la vía. Eso es un peligro para los peatones y los conductores que no conocen esta zona. No entiendo por qué si hacen un trabajo, entonces dejan esos escombros allí. Su deber es hacer el trabajo completo", comentó el obrero Gregorio Carvajal.

Escombros

Cabe destacar que en el lugar ya no sólo reposan los escombros derivados de las maniobras que se realizaron cuando rehabilitaron el ducto, sino también desechos como envases plásticos, bolsas, ramas secas, entre otras cosas.

"Eso lo han agarrado ahora de basurero. Hemos estado cazando a la gente que viene de otras zonas a echar basura en las madrugadas, porque eso es un abuso. Según Hidrocaribe, eso lo dejarían abierto sólo unos días para hacer pruebas, pero la verdad es que ya van varios meses y no han tapado ese hueco de la calle", añadió el mecánico Óscar Valdez.

Es importante mencionar que esta no es la primera vez que vecinos del sector Tierra Adentro denuncian que, tras la reparación de una tubería, los responsables de la obra dejan la vía sin ser asfaltada otra vez.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez