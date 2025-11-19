En terminal terrestre estiman que en diciembre mejore movimiento de pasajeros

"Suave". Así ha estado la movilización de pasajeros en los últimos días, según reportaron representantes de empresas de transporte que hacen vida en el terminal terrestre de Puerto La Cruz "Carmen Arismendi".

Vendedores de boletos señalan que la mayoría de los autobuses que salen hacia los diferentes destinos del país "se van con pocos pasajeros".

Coinciden en que esto se debe a la situación económica del país, no obstante, creen que a partir de diciembre mejore el movimiento de usuarios en el recinto porteño.

Salidas

"Ha salido gente, pero sobre todo para Santa Elena de Uairén (sur del estado Bolívar), mientras que para Caracas, Maracay o Valencia el movimiento está suave. Ahora nos toca esperar en diciembre a ver si todo cambia, lo habitual es que haya un repunte desde el 15 de diciembre como cada año que empieza la gente a llegar al estado, y luego en enero cuando la gente se empieza a regresar", comentó José Pérez, representante de una empresa de transporte del terminal.

Alejandra Díaz, otra vendedora de boletos, lamentó que hasta ahora no haya una notable movilización de pasajeros, pues según dijo, el año pasado fue distinto.

"En esta fecha del año 2024 estuvo todo más movido si lo comparamos con este año, ahorita todo está lento, y creo que es por la situación del país, ojalá y mejore para diciembre. Ahorita estamos viendo como algunos de nuestros autobuses que van para San Cristóbal, San Félix o Valencia, salen con siete u ocho pasajeros y eso no es rentable. El año pasado en esta fecha salían casi llenos", aseguró.

Boletos

Pasadas las 11:00 de la mañana de este miércoles 19 de noviembre se observaron cuatro autobuses en el estacionamiento del terminal porteño.

En dos de estos había personas abordando las unidades, mientras que otras se encontraban sentadas en las salas de espera del recinto.

Los pasajes han mantenido su valor en lo que va de año y los vendedores no creen que esto cambie en la temporada decembrina.

A continuación los precios de los boletos de los principales destinos:

Caracas: $15

Maracay: $20

Valencia: $25

San Cristóbal: $50

Barinas: $30

Barquisimeto: $30

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez