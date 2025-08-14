En Sotillo instalaron nueva junta directiva de la Cámara Municipal y nombraron comisiones permanentes

Este miércoles 13 de agosto fue instalada la nueva junta directiva de la Cámara Municipal de Sotillo, encabezada por el edil Darwing Álvarez, para continuar el período 2025.

El trámite se concretó en la sesión número 42 del presente año bajo la aprobación de los nueve concejales electos en las municipales del 27 de julio.

También fueron designados los responsables de las comisiones permanentes del ente legislativo.

Encargados

La comisión de legislación y participación ciudadana está presidida por el edil Vicente Flores, la de Salud por Yuraima Allen, la de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y los Derechos Humanos por Fidel Moreno; la de Servicios Públicos y Arquitectura por Alfieries Medina y la de Economía y Desarrollo Endógeno por la concejal Marcia Silva.

La comisión de Protección y Bienestar de las niñas, niños y adolescentes, de la mujer, la tercera edad y discapacitados quedó a cargo de la edil Leydis Guaramaima, la de Protección del Ambiente y Promoción Turística está bajo la dirección de José Trillero y en la de Finanzas, Rentas y Contraloría, así como en la de licitación, fue designado como responsable el presidente del Concejo Municipal, Darwing Álvarez.

En el área de Cultura y Espectáculos Públicos fue nombrado el edil Pedro Zapata y en Educación, Deportes y Recreación quedó Yuraima Allen.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez