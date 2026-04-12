En San Antonio del Golfo conmemoraron el Día Nacional de la empanada

En el municipio Mejía del estado Sucre, las autoridades municipales rindieron homenaje a la emblemática empanada en su día.

En el acto de conmemoración de este alimento típico del país también se reconoció la labor de las empanaderas de San Antonio del Golfo, en la plaza Sucre.

Un total de 20 vendedoras de este delicioso platillo recibieron de parte del alcalde del municipio Mejía, Euclides Colón Flores, un reconocimiento por su ardua labor en el mundo culinario.

Durante el encuentro, se les brindó un homenaje especial a las empanaderas Efidencia Vidal y Miledys Letidel, por sus más de 40 años en San Antonio del Golfo, elaborando y vendiendo este tradicional plato.

El agasajo a estas mujeres, que a diario dan vida y nutren la historia de este rico platillo oriental, se realizó gracias al apoyo del Instituto Nacional de Turismo en Sucre (Inatur) y de Empresas Polar.

Historia

En el transcurso del evento, el cronista del municipio, Jesús Ramón Velásquez, narró historias de cocineras que, a partir de la venta de empanadas, sacaron adelante y formaron a sus familias. Aunado a esto, niños de la Brigada Ecoturística Comunitaria Pelícano dedicaron poemas y prosas a la celebración.

Asimismo, el primer mandatario municipal anunció que el próximo año se realizará la Primera Feria de la Empanada en San Antonio del Golfo.

Para finalizar, el Grupo Maraca, perteneciente a la Dirección Municipal de Cultura, puso el toque musical con el tradicional joropo y estribillo.

Sucre / Corresponsalía