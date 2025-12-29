En playa Lido de Lechería están a la expectativa de que se eleve la afluencia de bañistas en Año Nuevo (+Fotos)

Prestadores de servicio de playa Lido, en el municipio Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui, están a la expectativa de que se eleve la afluencia de bañistas a partir de Año Nuevo.

Según relataron los trabajadores consultados, hasta ahora la movilización ha estado suave, en esta época de Navidad.

"Han sido pocos los que han venido. Yo creo que la temporada de playa arranca a partir del 1ero de enero, no antes. Porque la gente está pendiente del Niño Jesús y fin de año. Estamos en espera de que el panorama sea mejor en esos días", expresó Francisco Orama, conocido popularmente como “el Santa de Playa Lido”, quien está encargado del negocio Patacón Tostón.

Por lo menos en este local, las personas podían disfrutar este lunes de pastelitos en Bs 350, el plato de tostón en Bs 3 mil, el de patacón en Bs 4 mil, la parrilla en Bs 7 mil y el de pescado (pargo) entre Bs 5 mil y 9 mil bolívares dependiendo del tamaño. Este último es acompañado con tostón, aguacate, arepita y ensalada.

Según Orama, con $20 pueden comer "muy bien" dos personas, sin incluir la bebida.

Variedad

En cuanto a los alquileres de toldos, uno de los servicios más solicitados por los bañistas o por quienes sólo desean pasar un rato a la orilla del mar, existe variedad de precios. Los trabajadores, que están desplegados a lo largo de este espacio, manifestaron que los montos se ajustan al bolsillo de cada visitante.

Por ejemplo, Ramón Aguilera comentó que el valor mínimo que ofrece oscila entre $5 y $10, partiendo de un toldo con dos sillas.

Dajal Rengel, otro de los prestadores de servicio, dijo que por la temporada tienen un toldo sencillo en primera fila, con una silla normal y una tumbona en $10. En $15 alquilan una sombrilla con cuatro sillas y una mesa pequeña en segunda fila, por $20 pero más cerca de la orilla de la playa tienen una sombrilla con cinco sillas y una mesa grande. Mientras que el toldo familiar oscila entre $25 y $30 con siete asientos y una mesa grande.

"Para mí la temporada ha estado bien, con afluencia más que todo el fin de semana. Yo no vine el 25, pero me dijeron que sí hubo gente. El 26, 27 y 28 también se registró asistencia. Esperamos que para el 1ro esté mejor", resaltó Rengel.

Otra opinión

Para la vendedora de trajes de baño y chucherías Coromoto Maicán, la esperanza está puesta en que acudan visitantes de otros estados del país.

"Tenemos la esperanza de que el 1ro de enero vengan turistas de otras ciudades, porque los locales no compran nada. Por lo menos ayer domingo, no vendí ni un traje de baño que los tengo en $10. La venta ha estado floja para todo el mundo", aseguró Maicán.

Lechería / Elisa Gómez