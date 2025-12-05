En Mejía presentaron ordenanza que regula la circulación de motocicletas en el municipio

El pasado miércoles 3 de diciembre, el alcalde del municipio Mejía, en el estado Sucre, Euclides Colón, presentó en la Cámara Municipal, ordenanza que regula el uso y circulación de las motocicletas y el transporte público de personas en la modalidad individual de mototaxi en el municipio Mejía.

La acción se llevó a cabo con la presencia de directores municipales, cuerpos de seguridad, y luego de una reunión con voceros de líneas de mototaxis y motorizados particulares en el eje costero.

Esto dio lugar a una serie de acuerdos, que incluyen el reordenamiento de las paradas, eliminación de los aceleradores a las motos y uso obligatorio de cascos.

En cuanto a los horarios, se aceptó que estos vehículos circulen hasta las 9:00 pm. También, el mototaxi que preste servicio de delivery, deberá contar con un salvoconducto emitido por las autoridades municipales.

Responsabilidad

Por petición de los motorizados se canalizará la prohibición de que las cavas de transporte de pescado, vacíen agua de pescado en las orillas de la vialidad, como medida de seguridad para el tránsito de personas y vehículos.

La solicitud se sustentó en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, que fue presentada, adicionalmente, este martes 2 de diciembre por las autoridades municipales.

Sucre / Corresponsalía